أستراليا تسجل إصابات يومية غير مسبوقة بكورونا

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سجلت أستراليا، اليوم السبت، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكوفيد-19 مع مواجهتها أسوأ موجات المرض الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وحذر المسؤولون من أن الأسوأ لم يأت بعد، وحثوا الناس على تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وأحصت أستراليا، اليوم، 1756 إصابة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كانت معظم الإصابات مرة أخرى في ولاية «نيو ساوث ويلز» التي تواجه تفشي سلالة «دلتا» شديدة العدوى منذ منتصف يونيو الماضي. وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة وأربع وفيات أخرى.

وسجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة والإقليم الشمالي 32 إصابة وكوينزلاند إصابة واحدة. وبلغت أحدث الإصابات اليومية ضعف مستويات أسوأ موجة سابقة للوباء في أستراليا قبل عام.

وركزت سلطات «نيو ساوث ويلز» وفيكتوريا على تسريع عمليات التطعيم للحد من انتشار الإصابات.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الإصابات في فيكتوريا، بالمقارنة بالإصابات التي سجلت يوم الجمعة والتي بلغت 208 إصابات، قالت السلطات الصحية إن تفشي المرض لم يبلغ ذروته بعد في الولاية التي تشهد سادس إغلاق.