الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات ضخمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

أكدت الأمم المتحدة أن الشعب الأفغاني بحاجة لمساعدات إنسانية ضخمة. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم السبت، أن الاحتياجات الإنسانية في البلاد “ضخمة ومتنامية”، مؤكدا على أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الدعم الدولي.

كما أضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة

إلى ذلك أشار المسؤول الأممي إلى أنه جرى أمس توزيع مواد إغاثة على النازحين في قندوز.