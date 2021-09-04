شكرا لقرائتكم خبر عن 48 حالة وفاة و4316 إصابة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21 ألفا و42 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4316 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و912 ألفا و395 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 7415 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 764 ألفا وواحد.