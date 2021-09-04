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فلسطين تسجل 1585 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1585 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14حالة وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "" و1080 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7%، ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات .

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 149 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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