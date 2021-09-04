شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1585 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14حالة وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7%، ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات .

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 149 مصابا، بينهم 8 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.