وزير الخارجيَّة بشأن الاتفاقية النووية: طاولة المفاوضات هي الحل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، موقف العراق الداعم للجُهُود الدبلوماسيّة لايجاد الحلول والعودة إلى طاولة المُفاوضات بين الدول الأطراف في الاتفاقية النووية.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى اليوم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) رفائيل غروسي، في مُقر الوكالة في فيينا، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر في القضايا الوطنية ذات الصلة بعمل الوكالة في اطار حق الدول المشروع في الحصول على التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية في المجالات كافة والتي تخدم برامجها التنموية وتدعم اقتصاداتها وتنوع مصادر الطاقة لديها، على أنّ تكون باشراف الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية، فضلاً عن مواصلة التعاون البناء بين العراق والوكالة في القضايا الراهنة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي".



كما جرى، بحسب البيان، "مُناقشة آخر المستجدات والتطورات في القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام الدوليّ ومن بينها خطة العمل الشاملة المُشترَكة، في ضوء المساعي الدوليّة لاحياء الاتفاق النووي مع التأكيّد على موقف العراق الداعم للجُهُود الدبلوماسيّة لايجاد الحلول والعودة إلى طاولة المُفاوضات بين الدول الأطراف في الاتفاق، لما لها من انعكاسات إيجابية على المجتمع الدوليّ بصورة عامة وعلى منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص".



