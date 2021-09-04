بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تتهم الخرطوم بدعم مقاتلي تيجراي.. والجيش السوداني ينفي ويوجه رسالة شديدة اللهجة: «حلّوا مشاكلكم بعيدا عنا»

الشارقة - اميمة ياسر -

اتهمت إثيوبيا السودان بدعم مقاتلي تيجراي بهدف تخريب "سد النهضة"، وهو الأمر الذي نفته الخرطوم جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنه "عارٍ تمامًا عن الصحة".

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الطاهر أبوهاجة، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية "بعيدًا عن السودان".

وأضاف أبوهاجة، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بموقع "فيس بوك"،: "لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة، ونؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".

وشدد على أن "السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا أو غيرها"، داعيًا القيادة الإثيوبية إلى العمل على حل صراعاتها بعيدًا عن إقحام السودان فيها، على حدّ تعبيره.

وأشار أبوهاجة إلى أن المزاعم الإثيوبية تعكس "الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه".

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، في وقت سابق أمس الجمعة، أنها أفشلت هجوما إرهابية من قبل عناصر جبهة تيجراي لاستهداف سد النهضة، واشتبكت مع المسلحين مما أدى إلى مقتل عشرات المسلحين.

وأضافت في بيان أن 50 مسلحا قتلوا، وأصيب 70 آخرين من عناصر قوات جبهة تيغراي، بعدما حاولوا التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.

وادعت إذاعة "فانا" الإثيوبية أن المجموعة "حاولت التسلل إلى البلاد من السودان"، مشيرة إلى أن الجيش عثر على ألغام مضادة للمركبات وأنواع مختلفة من المتفجرات مع المجموعة.