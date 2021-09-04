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هولندا.. القبض على شخصين للاشتباه في تهريبهما البشر

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الدمام - شريف احمد - كشفت السلطات الهولندية عن مؤامرة لتهريب 16 مواطنا ألبانيا إلى أوروبا ، على متن يخت.

وذكرت الشرطة الملكية الهولندية"ماريشوسيه" وهي واحدة من قوتي الشرطة في البلاد أن السلطات اعتقلت اثنين من المواطنين الأوكرانيين، مساء أمس الجمعة، للاشتباه في تهريبهما البشر.

وشاركت الشرطة الوطنية وشرطة الحدود بالإضافة إلى خفر السواحل في العملية.

ولم تكشف الشرطة الملكية الهولندية، التي تقود التحقيق عن تفاصيل بشأن المكان الذي تم فيه ضبط اليخت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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