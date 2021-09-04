شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا.. القبض على شخصين للاشتباه في تهريبهما البشر والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشفت السلطات الهولندية عن مؤامرة لتهريب 16 مواطنا ألبانيا إلى أوروبا ، على متن يخت

وذكرت الشرطة الملكية الهولندية"ماريشوسيه" وهي واحدة من قوتي الشرطة في البلاد أن السلطات اعتقلت اثنين من المواطنين الأوكرانيين، مساء أمس الجمعة، للاشتباه في تهريبهما البشر.

وشاركت الشرطة الوطنية وشرطة الحدود بالإضافة إلى خفر السواحل في العملية.

ولم تكشف الشرطة الملكية الهولندية، التي تقود التحقيق عن تفاصيل بشأن المكان الذي تم فيه ضبط اليخت.