شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يحذر الشركات الأمريكية من هجمات سيبرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث البيت الأبيض الشركات الإلكترونية الأمريكية على تحصين أنظمتها تحسبًا لهجمات سيبرانية خلال عطلة عيد العمال الذي تحتفل به الولايات المتحدة يوم الـ 6 من سبتمبر الحالي.

وحذرت نائبة مستشار البيت الأبيض لشئون الأمن القومي آنة نوبرجر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، من أن أغلب الموظفين في مراكز حساسة لإدارة قطاعات البنية التحتية يشجع شبكات الجريمة الإلكترونية على محاولة اختراق أنظمتها .

وأكدت المستشار الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي" ووكالة الأمن السيبراني على استعداد تام للتحرك ضد أي هجمات إلكترونية، مشددة على أهمية اتخاذ الشركات خطوات خاصة تبدأ بتغيير منتظم لكلمات المرور ولا تنتهي بتحديث برامج الحماية من الاختراق، موضحة أنه من التجارب الماضية خلال عطلات نهاية الأسبوع ركز المهاجمون على مراكز العمليات الأمنية التي قد يكون لديها في الموظفين.