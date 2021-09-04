القمة المصرية القبرصية.. 3 رسائل لتركيا وتعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، تضامن القاهرة مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بسيادتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عقده الرئيس المصري مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في القاهرة.

السيسي قال أيضا خلال المؤتمر: "نؤكد موقفنا الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية".

وتابع "نؤكد تضامننا مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بسيادتها أو محاولات فرض أي أمر واقع عليها".

وأضاف "ناقشت مع نظيري القرصي الوضع الليبي وشددنا على أهمية مغادرة القوات الأجنبية كافة من أراضي ليبيا".

ومضى قائلا "ناقشت مع نظيري القبرصي تعزيز الآلية القائمة بين مصر وقبرص واليونان".

واستطرد قائلا "أطلعت نظيري القبرصي على جهودنا المستمرة للتوصل إلى حل عادل لأزمة سد النهضة".

بدوره، قال الرئيس القبرصي "نؤكد إرادتنا لدفع سبل التعاون المشترك مع مصر على صعيد المجالات كافة".

وتابع "نعتزم التوقيع هذا الشهر على مذكرة تفاهم حول ربط الكهرباء بين مصر وقبرص".

وأضاف "موقفنا ثابت بشأن القضية القبرصية ولن يتغير".

وكانت الرئاسة المصرية ذكرت في بيان السبت أن السيسي وأناستاسياديس "عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا بين البلدين".

وأضافت "رحب الرئيس "السيسي"، بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر"، مؤكداً "أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون".

ووفق البيان، ثمن السيسي خلال اللقاء، حرص مصر وقبرص على ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم،