واشنطن: الانتخابات أفضل أمل للاستقرار في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، هي "أفضل أمل" للاستقرار في البلد الأفريقي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص وسفير واشنطن إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية، إن "الزعماء السياسيين من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكدًا أن بلاده "ستدعم هذه العملية".



وأكد المبعوث الأمريكي أن "الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي يتكرر"، مشيرًا إلى أن "أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

اشتباكات دامية

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اشتباكات دامية، شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين المليشيات المسلحة، ما خلف عددًا من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت ببعض ممتلكات المواطنين.

وأدانت البعثة الأممية في ليبيا، هذه الاشتباكات، وذكرت جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، داعية السلطات كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن، بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

مقترح أمريكي

كما تأتي التصريحات الأمريكية، بعد أيام من كشف تفاصيل مقترح لواشنطن عرضته على فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية ليبية تنتهي في خريف عام 2022، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق.

وبحسب المقترح الأمريكي، فإن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (الغرفة الأولى) ستعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تُعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول 2022، تليها انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان في 22 سبتمبر/أيلول 2022، على أن تختتم الخطة بإجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر/كانون الأول 2022.



ترشح الدبيبة

وقال موقع "أفريكا ريبورت" الفرنسي، إن المقترح الأمريكي يعطي الحق لرئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة، للترشح للجولة الرئاسية الأولى المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، شريطة أن يستقيل من منصبه إذا فاز فيها، على أن يشكل مجلس النواب المنتخب حكومة مؤقتة جديدة خلال شهر واحد.