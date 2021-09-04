دعوة أممية لدعم أفغانستان قبل "كارثة إنسانية وشيكة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي للمساعدات من أجل أفغانستان في جنيف 13 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة عدد من دول العالم.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إن ما تتعرض له أفغانستان "كارثة إنسانية وشيكة"، معلنا تضامن الأمم المتحدة مع شعب أفغانستان وملتزمة بالبقاء ومساعدته.



وأضاف غوتيريش قائلا، على "تويتر" في معرض إعلانه عن المؤتمر الذي قال إنه سيسعى وراء زيادة سريعة ومطردة في تمويل الإغاثة الإنسانية: "نريد من المجتمع الدولي أن يتحد ويدعم الشعب الأفغاني".

وناشد غوتيريش السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لضمان استمرار حصول الأفغان على الخدمات الضرورية التي يحتاجونها.

وتقول وكالات الإغاثة إن العديد من الأفغان كانوا يواجهون الصعاب لإطعام أسرهم وسط جفاف شديد قبل فترة طويلة من سيطرة حركة طالبان على السلطة الشهر الماضي وإن الملايين ربما يواجهون المجاعة الآن في ظل عزلة البلاد وانهيار الاقتصاد.

وفي إطار المساعدات وتقديم الدعم للشعب الأفغاني، حطت طائرة مساعدات إماراتية عاجلة بمطار العاصمة الأفغانية، في إطار تضامن البلد العربي مع الشعوب التي تواجه اضطرابات وتقلبات، في خطوة لاقت ترحيبا من حركة طالبان التي سيطرت على البلاد ومن الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، زيارة لمدينة الإمارات الإنسانية لتفقد العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان في طريقها إلى دول أخرى.





وجاءت الزيارة بعد أسبوع من توجيهه باستضافة العائلات الأفغانية من نساء وأطفال واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية و الدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة و يحقق الأهداف النبيلة لدولة الامارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.

وفي رسالة للعالم أجمع، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة أن "دولة الإمارات ستظل رمزا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني".

وشدد على أنها" لن تدخر جهدا في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات".

وحاليا، تستضيف الإمارات نحو 9000 أفغاني بشكل مؤقت، كما سبق أن ساهمت منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، في إجلاء أكثر من 40 ألف أجنبي وأفغاني من أفغانستان.