من كي جي إلى 4 ابتدائي.. "التعليم" تعلن أسعار الكتب المطورة لجميع المدارس- مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار بيع الكتب المطورة للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد 2021/2022.

وجاءت أسعار بيع الكتب، حسب الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2021، على النحو التالي:

كتب الصف الأول رياض أطفال

402.5 جنيه لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي.

230 جنيهًا لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي.

230 جنيهًا للمدارس القومية والخاصة عربي .

230 جنيهًا للمدارس الدولية.

طلاب الصف الثاني رياض أطفال

402.5 جنيه لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي.

230 جنيهًا لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي.

230 جنيهًا لمدارس قومية وخاصة عربي .

230 جنيهًا للمدارس الدولية.

كتب الصف الأول الابتدائي

460 جنيهًا لطلاب مدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي.

287.5جنيه لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي.

287.5 جنيه للمدارس القومية والخاصة عربي.

345 جنيهًا للمدارس الدولية.

كتب الصف الثاني الابتدائي

517.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي.

345 جنيهًا لكل من طلاب المدارس لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي، والمدارس القومية والخاصة عربي، والدولية.

كتب الصف الثالث الابتدائي

517.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي.

345 جنيهًا لكل من طلاب المدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي، والمدارس القومية والخاصة عربي والدولية.

كتب الصف الرابع الابتدائي

747.5 جنيه للمدارس الرسمية للغات والقومية واليابانية والخاصة لغات إنجليزي.

575 جنيهًا لطلاب مدارس اللغات والخاصة لغات فرنسي.

575 جنيهًا للمدارس القومية والخاصة عربي.

460 جنيهًا لمدارس اللغات.

وشددت الوزارة على أن أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الثاني هي نفس أسعار بيع كتب الفصل الدراسي الأول.