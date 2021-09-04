مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات القطار الروسي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات القطار الروسي، بقرية السمطا، في دشنا شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع شاب أسفل عجلات قطار في منطقة نجع الجامع بقرية السمطا في دشنا.

بالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى محروس السمان سعيد، 23 عامًا، مقيم بنجع الخطاطبة، بقرية السمطا، وأن القطار الروسي دهسه أثناء المرور على قضبان السكة الحديد.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.