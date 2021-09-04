3 حالات غش.. بيان من التعليم بشأن أول أيام امتحانات الثانوية "الدور الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انطلقت امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، اليوم السبت، حيث أدى 18 ألفًا و555 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية بالشعبتَين (العلمية والأدبية)، وطلاب الدمج، وأدى عدد (6) طلاب من المكفوفين امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، داخل 338 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقرات لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات؛ بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف حجازي أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل؛ بدءًا من طباعة الأسئلة (البابل شيت) ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ووجه حجازي بمنع دخول الأعضاء المنظمين للامتحانات إلى اللجان، ويحق الدخول للمحافظ ومدير المديرية فقط.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات؛ حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

- محافظة سوهاج؛ حيث تم ضبط الطالب (ح.ع.أ) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على الجهاز المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة؛ حيث تم ضبط الطالب (ع.ح.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة؛ حيث تم ضبط الطالب (ط.أ.ص) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية والأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 27 ألفًا و141 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (6) طلاب وطالبات.