إذاعة إسرائيلية: السيسي يستقبل بينيت الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت إذاعة عبرية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ الأسبوع المقبل.

وستكون هذه الزيارة الخارجية الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد زيارته الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كما تأتي الزيارة بعد قمة ثلاثية؛ فلسطينية ومصرية وأردنية، عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، وتركزت على الملف الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي السبت، “يستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، نفتالي بينت، في مدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل”.

وأضافت: “هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر، منذ أكثر من عشر سنوات”.

وتابعت أن الزيارة “تستهدف الزيارة، التمهيد لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين خلال الفترة المقبلة”،

وجرى الإعلان عن لقاء السيسي وبينيت لأول مرة، خلال زيارة قام بها مدير المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل إلى إسرائيل مؤخرا.

لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن موعد زيارة بينيت لمصر، وبرنامجها.