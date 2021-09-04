بينها دولتان عربيتان.. الفلبين ترفع الحظر على القادمين من 10 دول

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قررت السلطات الفلبينية، رفع الحظر المفروض على القادمين من 10 دول، ضمن الإجراءات التي تم فرضها لمكافحة تفشي سلالة دلتا من كورونا.

قال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، السبت، إن الرئيس رودريغو دوتيرتي سيرفع الاثنين الحظر المفروض على المسافرين القادمين من عشر دول من بينها دولة الإمارات وسلطنة عمان والهند وإندونيسيا.

وفي بيان، قال روك إنه سيتعين على المسافرين القادمين من الإمارات وسلطنة عمان والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا البقاء14 يوما في الحجر الصحي عند الوصول.

يذكر أن هذا الحظر فُرض، في أبريل الماضي ثم تم توسيعه ليشمل دولا أخرى في يوليو لمنع انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى.

وكان دوتيرتي مدد، في أواخر مايو، أمد القيود الجزئية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة والأقاليم القريبة منها، حتى منتصف يونيو، لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشهد تراجعا منذ أن بلغ الذروة في أبريل الماضي، وفقا لرويترز.

وحصلت الفلبين على 164 مليون جرعة من لقاحات كورونا إما من خلال المشتريات، أو التبرعات الثنائية، أو مبادرة “كوفاكس”، التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وتعد “كوفاكس” مبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.