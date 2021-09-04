عشرات القتلى والإصابات بإطلاق نار في كابل

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سقط 17 قتيلا و41 مصابا، جراء إطلاق نار عشوائي بالعاصمة الأفغانية كابل، مساء أمس الجمعة، نقلا عن مصادر طبية.

وقالت مصادر أفغانية إن إطلاق النار جاء في أعقاب أنباء عن سيطرة حركة طالبان على مقاطعة بانشير، وهو ما نفاه المعارض البارز أحمد مسعود لاحقا.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار قد وقع مساء أمس، من جانب مقاتلي طالبان بدافع الاحتفال، ما أثار الذعر بين سكان ولاية كابول، وجرى نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مستشفى «إیمرجنسي» الحکومی في العاصمة الأفغانية.

وأكدت أن عملية إطلاق النار قد نالت انتقادات واسعة لما أسفرت عنه من سقوط قتلى ومصابين.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن 3 مصادر من حركة طالبان أن الحركة باتت تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بانشير. من جانبه أكد زعيم المعارضة في وادي بانشير أحمد مسعود الاستمرار في مواجهة حركة طالبان.