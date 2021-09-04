السفارة الامريكية في بغداد تفعل منظومة الـ C-RAM وصافرات الانذار (فيديو)

— Karrar Jasim (@KarrarJasim12)

وفي السياق نفسه، أصدر مستشاري مكتب الامن الاقليمي (RSO) للسفارة الامريكية في بغداد، بيانا توضيحا بشان تفعل منظومة الـ C-RAM وصافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد.

وقال البيان، "سوف يقوم مكتب الامن الاقليمي في مجمع السفارة الامريكية في بغداد باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي (C-RAM)، و سوف تتخلل الاختبار انطلاق صافرات الانذار ورشقات إطلاقات نارية ابتداءاً من الساعة 13:00 من ظهر هذا اليوم السبت المصادف 9/4. سوف يستمر الاختبار لحوالي ساعتين".