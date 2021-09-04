ريال مدريد يعتزم تقديم عرض 'فلكي' لمبابي بعد ان يصبح لاعبا حرا

وكشفت صحيفة ABC، تفاصيل عرض يجهزه الملكي لضم مبابي عند التفاوض مع اللاعب مباشرة، اعتبارًا من أول يناير/كانون ثان المقبل، مستغلًا انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن "النادي المدريدي يجهز لمبابي، عقدًا مدته 6 مواسم، يمتد حتى صيف 2028، براتب سنوي يتراوح بين 34 إلى 40 مليون يورو".



وأوضحت بأن "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يجهز راتبًا سنويًا لمبابي قيمته 30 مليون يورو، وسيتصاعد مع الوقت بخلاف مكافأة توقيع يتقاسمها مع والده ووكيل أعماله، تتراوح بين 60 إلى 80 مليون يورو".

ولفتت الصحيفة إلى أن "بيريز يريد أن يكون مبابي، رأس المشروع الجديد لريال مدريد، والذي يجهز له منذ رحيل كريستيانو رونالدو".