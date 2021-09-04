شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تايلاند يفوز بتصويت الثقة في البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، في تصويت الثقة من حكومته في البرلمان.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، اليوم السبت، أن برايوت قد نجا عقب رفض 264 نائبا في مجلس النواب اقتراح حجب الثقة، مقابل تأييد 208 نواب للاقتراح.

وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، وجه نواب المعارضة اللوم إلى برايوت وكبار وزرائه ، قائلين إنهم أساءوا إدارة برامج المساعدة الاقتصادية وإجراءات احتواء فيروس كورونا وحملة التلقيح.