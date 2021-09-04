شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تسجل أول وفاة بكورونا منذ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في نيوزيلندا اليوم السبت أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أكثر من 6 أشهر.

وذكرت وزارة الصحة النيوزيلندية أن امرأة في التسعينات من عمرها توفيت في مستشفى بمدينة أوكلاند متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من مشكلات صحية كامنة. وتعد هذه أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس في نيوزيلندا، بحسب ما نقلته صحيفة (ذا نيوزيلاند هيرالد).

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن، عن تعازيها لأسرة وأحباء السيدة المتوفاه، واعتبرت أن "كل حالة وفاة هي تذكير بالضرر الذي يمكن أن يسببه كوفيد-19 عندما يدخل إلى مجتمعنا"، وفي المجمل، توفى 27 شخصا في نيوزيلندا بسبب كوفيد-19 منذ بداية الوباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت في السلطات الصحية 20 إصابة بالفيروس التاجي، جميعها في أوكلاند، ليصل مجموع الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 782 إصابة.