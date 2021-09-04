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مدغشقر تنهي قيود كورونا بعد تراجع الإصابات

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الدمام - شريف احمد - أنهت دولة مدغشقر، حالة طوارئ استمرت سبعة عشر شهرا في ظل تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الجزيرة.

و أعلنت حكومة الرئيس أندري نيرينا راجولينا في وقت متأخر أمس الجمعة نهاية حالة الطوارئ "بالنظر إلى تطورات وباء كوفيد19-في جمهورية مدغشقر، حيث وصل عدد المصابين بالعدوى إلى أقل معدل له،" وفق بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة.

يشار إلى أن مدغشقر، واسمها الرسمي "جمهورية مدغشقر"، هي دولة جزرية في المحيط الهندي على مسافة حوالي 400 كيلومتر قبالة ساحل جنوب شرق إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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