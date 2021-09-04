شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تنهي قيود كورونا بعد تراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت دولة مدغشقر، حالة طوارئ استمرت سبعة عشر شهرا في ظل تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الجزيرة.

و أعلنت حكومة الرئيس أندري نيرينا راجولينا في وقت متأخر أمس الجمعة نهاية حالة الطوارئ "بالنظر إلى تطورات وباء كوفيد19-في جمهورية مدغشقر، حيث وصل عدد المصابين بالعدوى إلى أقل معدل له،" وفق بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة.

يشار إلى أن مدغشقر، واسمها الرسمي "جمهورية مدغشقر"، هي دولة جزرية في المحيط الهندي على مسافة حوالي 400 كيلومتر قبالة ساحل جنوب شرق إفريقيا.