شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا .. استسلام 6 آلاف من عناصر "بوكو حرام" الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية أن نحو 6 آلاف من مسلحي عناصر "بوكو حرام" الإرهابي استسلموا للسلطات خلال الأسابيع الأخيرة، ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية استسلام أكثر من 5890 إرهابياً، بينهم قياديون، سلموا أنفسهم مع عائلاتهم بشمال شرقي البلاد.

وأشار إلى أن الاستسلام الجماعي للمسلحين يأتي نتيجة للعمليات التي شنتها القوات المسلحة النيجيرية منذ 12 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري على أراضي البلاد، التي تمكن الجيش خلالها من مصادرة كميات من الأسلحة، واعتقال العديد من العناصر المسلحة .

وقضى الجيش النيجيرى على 48 عنصراً إرهابياً من تنظيم بوكو حرام الإرهابى شمال شرقى البلاد، وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنارد أونيوكو فى تصريح صحفى أن الجيش نفذ عمليات ضد مسلحى التنظيم بمحافظة بورنو خلال الأيام الماضية، تم خلالها القضاء على 48 إرهابياً من التنظيم وإصابة وفرار آخرين منهم، إضافة إلى القبض على 20 قيادياً ، واستسلام 565 آخرين لقوات الجيش النيجيرية.