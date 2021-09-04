«عايزين يفجروا السد».. أسلحة ثقيلة وألغام في اشتباكات «سد النهضة».. والجيش الإثيوبي: هجوم عسكري وسقوط قتلى ومصابين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الإثيوبي أمس الجمعة شن هجوم كبير علي سد النهضة من قبل جبهة تيجراي ووقعت مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وفي بيان للجيش الإثيوبي، قال إن 50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من قبل أديس أبابا، شنت هجوم كبير علي سد النهضة عقب التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.

تفجيير السد

وكشف منسق العمليات بمنطقة متكل باقليم بني شنقول، العقيد سيفي إنجي، أن هذه العناصر تسللت بهدف تعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي والقيام بعمليات تستهدف السد، مشيرا إلى أنها حاولت استخدام متفجرات صغيرة وثقيلة أثناء تسللها، إلا أنها لم تستطع مواجهة الجيش الإثيوبي الذي كان يراقب المنطقة ليل نهار .

ووفق العقيد إنجي، فإن باقي المسلحين هربوا أثناء المواجهة، فيما استولى الجيش على بعض الأسلحة التي كانت تستخدمها عناصر الجبهة كما دمر بعض الأسلحة الثقيلة التي كانت تحاول استخدامها.

ولفت إلى أن جبهة تحرير تيجراي ظنت أن معظم قوات الجيش الإثيوبي تحركت إلى الجزء الشمالي من البلاد، وحاولت التسلل لعرقلة عملية بناء سد النهضة.

وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي وفرق المشاة والوحدات الآلية والقوات الخاصة لإقليم بني شنجول جموز مستعدة لتحقيق الأمن في المنطقة بحسب زعمه.

صور الاسلحة

ونشر الجيش الإثيوبي، صورًا للأسلحة التي استخدمت في الاشتباكات بين عناصر الجيش وقوات جبهة تحرير الشعب الـ«تيجراي»، التي استهدفت سد النهضة الإثيوبي في إقليم «بني شنقول».

وتظهر الصور ألغاما أرضية وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي وهاون وأسلحة رشاشة استخدمت في الهجوم على السد الإثيوبي.

وأعلن الجيش الإثيوبي أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير «تيجراي» شنت هجومًا استهدف سد النهضة، مؤكداً أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجبهة وعناصر الجيش الإثيوبي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن الجيش، أن 120 فردًا من قوات جبهة الـ«تيجراي» استهدفت بناء سد النهضة الإثيوبي.

مقتل 50 مسلحا وإصابة 70

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن منسق قطاع العمليات لفرقة العمل المشتركة في منطقة «متكل» بإقليم «بني شنقول غومز»، العقيد سيف إنجي، أن 50 قتيلا سقطوا بينما أصيب 70 آخرون بجروح خطيرة.

ولم تعلق جبهة تحرير الـ«تيجراي»، التي تخوض حربا مع الجيش الإثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في إقليم الـ«تيجراي»، الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة على هذه الأخبار.

وكانت جبهة تحرير الـ«تيجراي» تسيطر على الحكم في إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر القوة الأكثر تدريبا في إثيوبيا وقدرة على خوض المعارك - وفقا لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية ومركز الأزمات الدولي.

هجوم على الأمهرة

من جانبه، أعلن رئيس إقليم «أمهرة» الموالي للحكومة، أغيجنهو تشاغر، أن قوات «قمانت»، بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير الـ«تيجراي»، تم الاشتباك معهم في منطقة «شيفان»، على حد زعمه.