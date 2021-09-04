شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق معدلات نمو اقتصادى أعلى من اليابان والصين وأمريكا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمى، إلا أن انعكاساتها فى الحالة المصرية كانت محدودة لدرجة كبيرة، والواقع أن معدل النمو 3.6% المحقق خلال عام 19/2020 يُعد إنجازا كبيرا، تشهد له كافة المؤسسات الدولية.

وبالرغم من أن هذه المؤسسات قامت بمراجعة تقديراتها السابقة، وتخفيضها فى ضوء تطورات الجائحة، إلا أنها توقعت جميعها نموا موجبا فيى حالة الاقتصاد المصرى عام 19/2020، أو عام 2020.

ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولى فقد سجلت مصر معدلات نمو اقتصادى خلال عام 2020 أعلى من تلك المعدلات التى حققتها عدد من الاقتصادات المُتقدمة، منها الصين والياباان وأمريكا وروسيا وألمانيا وغيرها، ونستعرض فيما يلى معدلات نمو عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية لعام 19/2020، وفقا لما أورده صندوق النقد الدولى بتقريره:

مصر 3.6%

الصين 2.3%

روسيا -3.1%

الولايات المتحدة الأمريكية -3.5%

البرازيل -4.1%

اليابان -4.8%

ألمانيا -4.9%

كندا -5.4%

الهند -8%

المكسيك -8.2%

فرنسا -8.5%

إيطاليا -8.9%

المملكة المتحدة -9.9%

أسبانيا -11%