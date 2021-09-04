شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة بالريف المصرى، وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من ٥٨ مليون مواطن.

وطبقا لاستراتيجية التنفيذ، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى المرحلة الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين، بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع، أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال الأسبوع المنقضى، قدم وزير الإسكان عرضاً حول الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية التى يتم إقامتها على مستوى المراكز الـ 25 المستهدف تطويرها من خلال وزارة الإسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية، نرصد التفاصيل:

- تم إعداد مخططات لمواقع مجمعات الخدمات بـ(158) وحدة ويجرى توفير باقى قطع الأراضى والتنفيذ فى (141) وحدة.

- إجمالى عدد مراكز الشباب يصل لـ 551 مركزاً ويحرى العمل فى 156 مشروعاً.

- 446 لمشروعات كبارى الرى من سيارات، ومشاة، وجار العمل فى 28 كوبرى والانتهاء من اعتماد تصميمات122 كوبرى.

- يصل عدد الطرق المستهدف تطويرها لـ 1385 طريقا، بإجمالى أطوال 5580 كم.

- تم توفير أراضى لصالح تنفيذ مجمعات الخدمات الزراعية في 119 وحدة محلية، وجار العمل بـ 23 مجمعا منها.

- يستهدف انشاء وتطوير 578 وحدة صحية ومركزا طبياً، و174 نقطة إسعاف.

- يجرى تنفيذ وحدة اجتماعية على مستوى كل قرية، ومراكز لتنمية الأسرة وآخرى للتأهيل الاجتماعى.

- تم اعتماد نموذج نمطى لعمارات "سكن كريم" المستهدف إنشاؤها، وكذا حصر الاراضى التى تم معاينتها لإنشائها .

- تصل مشروعات وزارة الكهرباء لـ 751 مشروعا وتم تقسيم الأعمال لـ(41) منطقة عمل.

- اعتماد النماذج النمطية لمشروعات إقامة مجمعات ورش صناعية وحرفية.

- 540 قرية جار تنفيذ الصرف الصحى بها، و48 قرية أخرى مطلوب أراض لها.

- مواصلة مشروعات تحسين مياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعى.