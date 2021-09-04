شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم أبرز اختصاصات صندوق رعاية المبتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لاكتشاف المواهب والنوابغ وتقديم كل الدعم لهم حتى تخرج أفكارهم للنور، وذلك في خطوة لاستغلال الطاقات والمواهب الشابة، وأن يكونوا نواة حقيقية لخطة التنمية، ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن الصندوق تضمن عددا من الاختصاصات، أبرزها دعم الباحثين والمبتكرين، من خلال تلقى الأفكار والعمل على تطويرها.

وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الاختصاصات...

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون يعمل الصندوق على:

- دعم الباحثين والمبتكرين.

- تمويلهم.

- رعايتهم.

- تلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

- العمل على تطوير أفكارهم بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.

- المساعدة فى خلق فرص تسويقية للأفكار.

وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى وجه الأخص ما يأتى :

- التواصل مع القطاعات المختلفة، سواء مدارس، جامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.

- التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق .

- إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ .

- تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن ، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه .