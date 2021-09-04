ترام الإسكندرية يقسم سيارة نصفين.. وإصابة شخصين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أصيب شخصان صباح اليوم السبت، في حادث تصادم ترام بسيارة ملاكي شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل أول، بلاغًا بتصادم ترام بسيارة في منطقة بولكلى ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم ومسئولي هيئة النقل العام رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم ترام الرمل بسيارة ملاكي (لادا) زرقاء اللون أثناء عبورها القضبان ما أسفر عن انقسام السيارة إلى نصفين وإصابة شخصين من مستقليها.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة الترام مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.