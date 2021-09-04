اختبار الفرصة الثانية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

انطلقت قبل قليل أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

ويؤدي اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة العربية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لامتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

وتبدأ أعمال الامتحانات اليوم السبت 4 سبتمبر وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والعليم، أنه تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدا أنه يؤدي امتحانات الدور الثاني نحو 160 ألف طالب، موزعين على 340 لجنة سير.

وأضاف المصدر أنه جرى الانتهاء من طباعة الأسئلة وتجهيز اللجان بالمدارس لاستقبال الطلاب باللجان مع التنبيه على المراقبين بتوفير الهدوء للطلاب.

وشدد المصدر على عدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب والعناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

ويؤدى الطلاب، السبت 4 سبتمبر الامتحان في مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

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