بنوك تبدأ في تقديم خدمات مصرفية مجانًا بمناسبة عيد الفلاح ولمدة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلنت بعض البنوك الكبرى بدء فتح حسابات توفير مجانا لكل مواطن وبدون حد أدنى لفتح الحساب بمناسبة الاحتفال بيوم الفلاح أحد فعاليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي بداية من يوم 1 حتى يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتسابقت بعض البنوك الكبرى للإعلان عن مشاركتها بتقديم حزمة من الخدمات المصرفية مجانا دون مصاريف بمناسبة الاحتفال بيوم الفلاح وهي البنك الأهلي المصري، ومصر، والزراعي المصري، والإسكندرية، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد، والقاهرة، وغير ذلك من البنوك الأخرى.

وكان البنك المركزي أعلن مطلع شهر أغسطس الماضي زيادة عدد فعاليات الاحتفال بيوم الشمول المالي "والتي تستهدف الترويج من أجل فتح حساب مصرفي لكل مواطن"، لتشمل يوم الفلاح في شهر سبتمبر من كل عام مع احتفالات الدولة بهذا العيد، واليوم العالمي لذوي الهمم في شهر ديسمبر ليصبح عدد الفعاليات 6 بدلا من 4 فعاليات من كل عام.

وكان البنك الأهلي في مقدمة المشاركين في المبادرة بإعلانه فتح حسابات توفير مجانا لكل مواطن وقال إنه" بمناسبة مبادرات الشمول المالي من البنك المركزي للاحتفال بعيد الفلاح تقرر فتح حساب أو محفظة إلكترونية أو إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع ببلاش كمان تقدر تفتح حساب شمول مالي للشركات أو النشاط الاقتصادي".

وقال بنك القاهرة، "احتفالاً بعيد الفلاح ضمن فعاليات الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري استمتع بالمنتجات الخدمات البنكية فتح حساب جاري مجاناً، وإصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر (ميزة)، وإصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدماً، وإصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد والتجار، في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2021.

وقال بنك مصر إنه بمناسبة بدء فعاليات الشمول المالي للاحتفال "بعيد الفلاح "تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2021 يتيح البنك باقة من المزايا والعروض المجانية منها فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا".

ويستعد البنك الزراعي لفتح حسابات توفير بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب وإصدار بطاقات مسبقة الدفع بمناسبة الاحتفال بيوم الفلاح باعتبار الذراع الاستثماري لوزارة الزراعة والحكومة في دعم المزارعين والفلاحين وبما يمتلكه من 1210 فروع وهي الأكثر فروعا على مستوى البنوك.

وقال بنك الإسكندرية إن "ضمن مبادرة الشمول المالي "يوم المزارع" تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2021، يقدم البنك فتح حساب التوفير مايكرو وأليكس جو بدون مصاريف، وبدون مصاريف تشغيل وبدون الحد الأدنى المطلوب لحساب التوفير، وخصم 50% على المصاريف الإدارية لتمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية متناهية الصغر.

وأعلن بنك CIB عن إطلاق مبادرة الشمول المالي بمناسبة عيد الفلاح برعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 وحتى 15 سبتمبر 2021.

وفي إطار هذه المبادرة، يقدم CIB للجميع باقة من المنتجات والخدمات البنكية ومن بينها، حساب Easy Savings للتوفير، والمحفظة الذكية، وبطاقة "ميزة" مسبقة الدفع لمساعدتهم في إدارة شؤونهم المالية وتأمين المستقبل المالي لعائلتهم.

وحدد المركزي تواريخ احتفال البنوك بفعاليات الشمول المالي للوصول إلى غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي كالتالي:

1-احتفالية المرأة: من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

2-اليوم العربي للشمول المالي: من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

3-احتفالية الشباب: من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

4-احتفالية الفلاح: من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.

5-احتفالية الادخار: من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

6-احتفالية الأشخاص ذوي الهمم: من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.