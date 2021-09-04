إصابة ربة منزل برش خرطوش على يد ابن عمها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل برش خرطوش، اليوم السبت، أثناء فض مشاجرة بسوهاج، وجرى نقل المصابة للمستشفى، ونفى زوجها الشبهة الجنائية.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "سحر. م" 25 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابة برش خرطوش بالفخذين.

واتهمت المصابة وزوجها "هاني. أ" 38 عامًا "سائق"، ابن عمومتهما "عبدالله. أ" 20 عامًا عامل يإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته في الهواء ما نتج عنه إصابة المذكورة دون قصد منه، وذلك أثناء تواجدها أمام منزلها بعد تدخل المتهم لفض مشادة كلامية بين شقيقه "محمد. أ" 15 عامًا طالب و"عبدالناصر. م" 14 عامًا طالب، أثناء لهوهما أمام منازلهم بذات الناحية.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لذات السبب.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.