الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر لجمع الأموال لدعم أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

تعقد منظمة الأمم المتحدة اجتماعا كبيرا لجمع التبرعات في جنيف يوم 13 سبتمبر للمساعدة في التصدي للأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أصدره يوم الجمعة إن "المؤتمر سيطالب بزيادة سريعة في التمويل لاستمرار العملية الإنسانية لإنقاذ الحياة، والدعوة إلى وصول إنساني كامل وبدون عراقيل لضمان استمرار حصول المواطنين الأفغان على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها".

وكان بابار بالوش المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين دعا العالم في وقت سابق إلى عدم صرف انتباهه أو تركيزه بعيدا عن المواطنين الأفغان وأفغانستان.

وحذر بالوش "لا يجب أن نسمح بأن يتحول هذا الوضع إلى كارثة إنسانية".

ونوهه إلى أزمة النزوح داخل أفغانستان مشيرا إلى أن هناك أكثر من 600 ألف أفغاني نزحوا عن منازلهم هذا العام، 80% منهم من النساء والأطفال.