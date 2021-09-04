أول تعليق إيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

في أول تعليق لإيران على قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن العقوبات الجديدة تم فرضها على “أساس وهمي، بحسب ما ذكرته وكالة “فارس”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: “ليس أمام واشنطن طريق غير معالجة إدمانها على العقوبات، واحترام طهران في الفعل والقول”.

وأضاف: “السلطات الأمريكية الحالية، مع الأسف، تسلك نفس طريق الإدارة السابقة المؤدي إلى الفشل”، لافتا إلى أن “مؤيدي العقوبات في الولايات المتحدة رأوا أن مجموعة أدوات العقوبات فارغة بسبب المقاومة القصوى من قبل إيران، وأنهم هذه المرة باللجوء إلى سيناريوهات هوليوود، يحاولون الحفاظ على الحياة التي سلبت من أجواء العقوبات”.

وكانت السلطات الأمريكية قد أكدت أمس الجمعة، فرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، لوقوفهم وراء “مؤامرة فاشلة لخطف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية”.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأن العقوبات تم فرضها على 4 أشخاص على صلة بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وهم علي رضا فرحاني ومحمود خزين وعميد نوري وكيا صادقي.

وفي بيان عن العقوبات، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة “لا تزال على علم بالاهتمام الإيراني المستمر باستهداف مواطنين أمريكيين آخرين، بمن فيهم مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون”.

وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أمريكيون الإيرانيين المذكورين في يوليو بالتآمر لخطف الصحفية والناشطة الحقوقية من أصل إيراني، مسيح علي نجاد، التي تنتقد طهران.

وطبقت الولايات المتحدة منذ فترة ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، مجموعات من الإجراءات التقييدية الموجعة بحق إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.