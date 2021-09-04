“طالبان” تسيطر على منطقتين جديدتين في بنجشير معقل المقاومة المناهضة لها

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

أعلنت حركة “طالبان” اليوم السبت، أنها أحرزت تقدما في ولاية بنجشير معقل المقاومة المناهضة للحركة وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنج.

هذا وقد صرح المتحدث باسم حركة “طالبان”، بلال كريمي، في وقت سابق، أن الحركة بسطت سيطرتها بشكل كامل على بنجشير آخر المناطق في أفغانستان خارج سيطرتها.

من جانبها نفت “جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان” صحة التقارير، التي تحدث أن “طالبان” سيطرت على بنجشير، ووصفت هذه الأخبار بالدعاية.

وأعلنت “جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان”، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، بعد سيطرة “طالبان” على كابل وباقي المناطق في أفغانستان، مناهضتها للحركة وحذرتها من دخول ولاية بنجشير.

هذا ولا تزال المعارك متواصلة في آخر معقل في أفغانستان مناهض لـ”طالبان”.