أمريكا.. بايدن يزور ولاية لويزيانا لمعاينة مخلفات الإعصار “إيدا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى ولاية لويزيانا من أجل تقييم الأضرار التي تسبب بها إعصار إيدا.

وقال الرئيس خلال اجتماع مع مسؤولين محلّيين في لابلاس في لويزيانا التي زارها لبضع ساعات من أجل تقييم الأضرار: إنّ “الأمور تتغيّر جذرياً في مجال البيئة. لقد تجاوزنا بالفعل عتبات معيّنة”.

وأضاف: “لا يمكننا إعادة بناء الطرقات والطرق السريعة والجسور أو أيّ شيء مثلما كان مِن قبل”، بل يجب أن “نعيد البناء بشكل أفضل”.

وطالب مسؤولون أميركيّون الجمعة بخوض معركة شرسة ضدّ التغيّر المناخي الذي يُشتبه في أنّه كان السبب وراء الفيضانات المدمّرة التي شهدتها الولايات المتحدة مساء الأربعاء.

وارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات التي خلّفها الإعصار “إيدا” في منطقة نيويورك وضاحيتها إلى 47 شخصاً على الأقلّ الأربعاء والخميس، في إطار حدث “غير مسبوق” مرتبط بالطقس أرجعه المسؤولون إلى التغيّر المناخي.

وأطلق بايدن برامج استثماريّة ضخمة، يقترب إجمالي كلفتها من 5000 مليار دولار، ويُفترَض أن تستجيب جزئياً لحالة الطوارئ المناخيّة. ومن المقرّر أن يدرسها الكونغرس الأميركي هذا الخريف.

وتوجّه بايدن في وقت سابق إلى مدينة نيو أورلينز الجمعة، لمعاينة الأضرار التي خلّفها الإعصار إيدا الذي ضرب سواحل خليج المكسيك قبل أن يسبّب عواصف وأمطاراً غزيرة أغرقت نيويورك.

وهذه هي الرحلة الأولى لبايدن خارج منطقة واشنطن منذ أزمة الإجلاء التي رافقت انسحاب القوّات الأميركيّة والغربيّة من أفغانستان، والتقى مسؤولين محلّيين ومن ولاية لويزيانا وتفقّد الأضرار بواسطة طائرة مروحيّة.

وفي إطار حرصه على إعادة التركيز على القضايا المحلّية، استخدم بايدن هذه الزيارة لتسليط الضوء على أزمة التغيّر المناخي التي تندرج ضمن أولويّاته.

وقال الخميس إنّ الإعصار إيدا والحرائق البرّية التي لا يمكن السيطرة عليها في غرب الولايات المتحدة “تذكير آخر” بهذه الأزمة.

وأضاف في كلمة في البيت الأبيض: “إنّها مسألة حياة أو موت، وعلينا مواجهتها معاً”.

وسبّب الإعصار إيدا، وهو عاصفة من الفئة الرابعة، فيضانات ورياحاً عاتية في جنوب الولايات المتحدة خلّفت أضراراً مادّية وبشريّة.

وضرب الإعصار ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي قبل أن تتوجّه عواصفه شمالاً إلى نيويورك ونيوجيرزي وبنسلفانيا، ما أدّى إلى إغراق أنفاق مترو مدينة نيويورك وشوارعها بالمياه.

وفي نيو أورلينز، حُرم نحو مليون شخص الكهرباء بسبب الإعصار، ولا تزال أجزاء من المدينة دون تيّار كهربائي أو مياه.