نيوزيلندا تسجل أول وفاة بسلالة دلتا كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت نيوزيلندا اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بسلالة دلتا من فيروس كورونا، و20 إصابة يومية أخرى، كلها في أوكلاند، مركز تفشي المرض.

وقال مسؤولو الصحة في بيان إن المرأة التي توفيت كانت في التسعينات من عمرها، وكانت تعاني من عدة مشكلات صحية أساسية.

وتعد تلك أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في نيوزيلندا منذ منتصف فبراير/شباط.

وسجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة 3392 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و27 حالة وفاة ذات صلة منذ بدء الجائحة.

ومددت سلطات نيوزيلندا في وقت سابق هذا الشهر الإغلاق الوطني الذي فرضته لاحتواء البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19 وسط مخاوف من تصاعد تفشي المتحور “دلتا” بالغة العدوى.

وأشاد نائب رئيس الوزراء غرانت روبرتسون، بقرار إغلاق البلاد لاحتواء ارتفاع الإصابات.

وقال روبرتسون في المؤتمر الصحفي اليومي: “هذه النتائج مشجعة، لكن المهمة لم تنته. يجب أن نستمر في توخي الحذر من أجل التغلب على هذا الوباء”.

وقالت وزارة الصحة بنيوزيلندا اكتشاف سلالة جديدة شديدة التحور من فيروس كورونا نهاية يونيو الماضي لدى رجل قادم من الخارج، حسبما ذكرت صحيفة “نيوزيلند هيرالد” نقلا عن مسؤول في الوزارة.