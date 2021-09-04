مصر: عملية إعمار قطاع غزة ستبدأ خلال الأيام القادمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 9:29 صباحًا

أكدت الرئاسة المصرية، السبت، على أن أعمال التشييد والبناء في قطاع غزة ستبدأ خلال الأيام القادمة.

قال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الأخيرة تناولت جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات لـ”راديو مصر” أن مرحلة رفع آثار التدمير في القطاع قاربت على الانتهاء، لافتا إلى أن أعمال التشييد والبناء ستبدأ خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى أن القمة جاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث، إذ ناقشت العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.

وأضاف أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت حل الدولتين، وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وعقد يوم الخميس في القاهرة، القمة الثلاثية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي ختام القمة تم التأكيد،على المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابتها، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت القمة، بضرورة تكاتف جميع الجهود للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.