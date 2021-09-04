شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا : الإصابات 8ر219 مليون .. واللقاحات 4ر5 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر219 مليون حتى صباح اليوم السبت، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4ر5 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 219 مليونا و824 ألفا و.202 ، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و553 ألفا و.752

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى خمسة مليارات و404 مليونا و314 ألفا و 27 جرعة.