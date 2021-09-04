استقرار أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
يشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.
وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح يوم الخميس الماضي.
يشار إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.