الإمارات وطن الإنسانية.. أول مغيث للشعب الأفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسالة سامية ومسؤولية حضارية تؤديهما دولة الإمارات تجاه شعوب العالم والمعوزين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو السياسة.

ملايين الأفغان تقطعت بهم السبل داخل بلادهم لتمتد إليهم يد الإمارات الإنسانية لتقديم العون.

طائرة إغاثة إماراتية تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى الشعب الأفغاني، مساعدات توفر الاحتياجات الأساسية لآلاف الأسر الأفغانية.

الإمارات.. جسر الإنسانية والمودات

محمد بن زايد بمدينة الإنسانية.. ترسيخ لقيم الإمارات "الإنسان أولا"



هي أول طائرة إغاثة تصل إلى أفغانستان لتلبي احتياجات فئات الشعب الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.



طائرة المساعدات وإن كانت الأولى في العالم التي تدخل أفغانستان، فإنها خطوة في سلسلة المبادرات الإنسانية الإماراتية المقدمة لمساعدة الشعب الأفغاني، فدولة الإمارات استضافت آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم كل أشكال الدعم والرعاية ومقومات الحياة الكريمة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة إلى ضيوف الدولة، مؤكدا أن دولة الإمارات ستظل رمزا للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني.

قرقاش: مبادرات الإمارات تجاه الشعب الأفغاني تقع في سياق النهج الإنساني

زيارة إنسانية غير مسبوقة.. محمد بن زايد يوجه برعاية ضيوف الإمارات من الأفغان

أيادي الإمارات البيضاء وصدى الجهود الإنسانية العابرة للحدود يترددان في كل مكان بالعالم، فالخارجية الأمريكية أعربت عن تقديرها لإرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى العاصمة كابول، وكانت واشنطن وباريس ولندن وسيدني وعشرات الدول حول العالم قد أعربت عن شكرها وتقديرها لدور الإمارات الرائد في عمليات إجلاء رعاياها من أفغانستان.

المساعدات الإماراتية لأفغانستان تنطلق من إرث نبيل وثوابت سياسية وإنسانية وقيم أصيلة ترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للحضارة والإنسانية.