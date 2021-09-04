شكرا لقرائتكم خبر عن العلمين الجديدة خطوة من ألف خطوة على صفحات الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "العلمين الجديدة خطوة من ألف خطوة.. 20 صورة تروى قصة تدشين بوابة مصر لأفريقيا.. العمل بدأ بها قبل 3 سنوات.. أبراج العلمين الجديدة وأول شاطئ عام بالساحل الشمالى والمدينة التراثية 3العمل بدأ بها قبل وأكبر مركز للمؤتمرات أبرز معالم المدينة.. الأجانب والعرب يسجلون أعلى نسبة شراء فى مشروعات العلمين.

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