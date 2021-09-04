شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى وشمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد على مرسى علم والمجرى الملاحى وأبو سمبل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.