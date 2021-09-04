شكرا لقرائتكم خبر عن حركة طالبان تعلن سيطرتها على "بريان" ثاني أكبر منطقة في ولاية بانشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، بأن حركة طالبان أعلنت سيطرتها على منطقة بريان ثاني أكبر منطقة في ولاية بانشير.

وكان المتحدث باسم "طالبان" الحنفى وردك قد ذكر على حسابه فى "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية فى بانشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهى ثانى أكبر منطقة فى الولاية".

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر فى "جبهة المقاومة الوطنية" فى بانشير نفيه صحة الأنباء عن سقوط بريان فى قبضة "طالبان"، مقرا فى الوقت نفسه بإحراز "طالبان" تقدما فى منطقة خاواك.

كما نفى المصدر صحة الأنباء التى تتحدث عن مغادرة زعيم "جبهة المقاومة" أحمد مسعود ونائب الرئيس فى الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكدا أنهما لا يزال متواجدين فى بانشير.

وأعلنت "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" فى وقت سابق من اليوم على حد سواء عن إحرازهما تقدما ميدانيا على حساب إحداهما الأخرى فى بانشير.