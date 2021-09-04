شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تواصل فحص أوراق تظلمات الثانوية العامة وإعلان النتائج إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فحص أوراق تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، حيث يعمل الكنترول على التصحيح يدويا من خلال خبراء ومقدرى درجات، على أن تعلن نتائج التظلمات تباعا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم سداد أية رســـوم (التظلم مجاني)، ولا توجد قيود على عــدد المواد المتظلم منـها، ومدة التظلم أسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتى الخميس 26-08-2021 م، ويتم تحديـد (المادة أو المواد) المتظلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز التسجيل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد انتهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجـة طلب التظلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.