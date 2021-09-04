شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة لو راسب فى مادة وتظلمت ومنتظر النتيجة ادخل الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب على كل طلاب الثانوية العامة دور ثان الاستعداد للامتحان الذى يبدأ الأسبوع المقبل، موضحة أنه لو طالب رسب فى مادة بامتحان الدور الأول وتظلم على النتيجة، وينتظر التظلم عليه دخول امتحان الدور الثانى ولا يعول بشكل كبير على نتيجة التظلم لتحوله من راسب فى مادة إلى ناجح بالدور الأول.

وقالت المصادر: بعض الطلاب تقرر تغير حالتهم فعليا وتحولت حالتهم من راسبين فى مادة أو اثنين للناجحين أو راسبين فى أكثر من 3 مواد لدخول الدور الثانى وتم إبلاغهم وهم من حدثت لديهم مشكلة فى الامتحانات وتظلموا.

تبدأ السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.