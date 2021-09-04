شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق)، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

ويوفر المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية خدمة حضارية وتحسين للمستوى المعيشى لأهالى قري الريف المصري، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة "، التي ستحدث فارقاً كبيراً ونقلة نوعية ونفعاً مباشراً يشعر بها المواطنين، وتعطي تلك المشروعات دفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية، وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونرصد تفاصيل جهود المدرجة فى هذا الصدد:

- يجرى تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى لـ 1413 قرية بالمرحلة الأولى لصالح 4 مليون وحدة سكنية.

- تتمثل تكلفة تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي للمرحلة الأولى بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه.

- الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعى لـ 59 قرية.

- 14 قرية جار تركيب الغاز بها، وينتظر البدء فى 245 قرية.

- تشمل الخطة أيضا 1100 قرية يتم التنسيق مع وزارة الإسكان ضمن خارطة التنفيذ.

- تم إطلاق مبادرة لتوصيل الغاز بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد.

- يتم التنسيق لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري.

- تتم الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة سواء في التحويل لاستخدامه او مد شبكات جديدة.

- إجراء مسح لعدد الوحدات باعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات والشوارع.