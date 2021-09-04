شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق المطلقة فى سطور من المأذون لـ"المحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك طريقتان للطلاق، الطريق الأول يكون وديّا عند المأذون، وفي هذا الطريق لا بد أن تحدد المطلقة موقفها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، خاصة أن هناك حالات تتفاجأ أنها تنازلت عن حقوقها وأبرت الزوج، بما يعني تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية من "نفقة متعة ونفقة عدة ومؤخر صداقها".

أما الطريق الثاني يكون عن طريق القضاء، وذلك عندما تستحيل العشرة وعند اليأس من الزوج أن يطلق بشكل ودي فالزوجة ترفع دعوى سواء نفقة أو خلع أو طلاق للضرر أو رؤية أو حضانة أو الولاية التعليمية.. إلخ، وعند اختيار الخلع ساعتها تتنازل عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر ولو اختارت طلاق للضرر إذاَ فإن الزوجة ستحافظ على الحقوق، وهي:

1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).

2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية).

3- نفقة العدة ( تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية).

(ويترتب على وجود أطفال الحقوق التالية):

- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

- أجر للمطلقة الحاضنة (مقابل حضانتها للصغار).

- أجر رضاعة.

- نفقة للصغار.

- مصروفات علاج للصغار.

- مصروفات تعليم للصغار.

- مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.

- ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الاطفال 15 سنة أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب.

- فى حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الام فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب.

- يحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

- يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم.

- يحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.

- فى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.

- يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم فى سفرها دون الحاجة إلى أي مستند يفيد موافقة الأب.

- لكن سفر الأم والأولاد يسمح للأب برفع دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم، لأن السفر يمنعه من رؤية أولاده.

- زواج الأم الحاضنة من أجنبى يسقط عنها حقها فى الحضانة.

- تخسر الزوجة فى الخلع حقها فى مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة.

- تقدر نفقة العدة بنفقة 3 شهور، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاث شهور.

- نفقة المتعة بنفقة 24 شهرا، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 شهرا.

- تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بأرسال خطاب تحرى عن إجمالي الدخل الشهري لجهة عمل الزوج، وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحري عن أملاك الزوج.

- يحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على املاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة.

- حق الأولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعا أو طلاقا بمحكمة أو حتى طلاق غيابي.

- قائمة المنقولات الزوجية هي ايصال امانة مستقل عن علاقة الزوجية بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة فى القائمة حتى وهي على زمة الزوج.

- يبقى حق الزوجة فى المنقولات حتى لو لم تكن هناك قائمة منقولات.