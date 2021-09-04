شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق نزلة الطريق الدائرى بالمريوطية لمدة 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، ومن بينها مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق، حيث سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى الى شارع البحر الأعظم.

وأكدت محافظة الجيزة أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الساعة 8 صباح أمس الجمعة، حتى صباح يوم الجمعه الموافق 24/9/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة الدورية للأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أى معوقات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية للتيسير على المواطنين وهى كالآتى:

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى للقادم من المريوطية وترغب فى السير اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس ستقوم بالسير اتجاه المنزل المؤدى لشارع ربيع الجيزى (الكائن قبل المنزل المطلوب غلقه)، واستكمال السير لشارع ربيع الجيزى مروراً بميادين المنيب والطريق السطحى لكوبرى والى ثم الدوران والعوده مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم اتجاه نفق عباس.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط العمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذا تركيب اللوحات الارشاردية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعين الخدمات المرورية اللازمة لمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.