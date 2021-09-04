شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإدمان": لدينا 27 مركزا للعلاج ونخطط للتواجد بجميع المحافظات بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه سيتم افتتاح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقنا مجانا خلال شهرين، موضحا أن مصر تضم 27 مركزا لعلاج الإدمان ونخطط للتواجد فى جميع المحافظات بحلول 2025.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم: "سبب افتتاح المركز بمحافظة قنا لأنها محرومة من الخدمة، ويتمكن من توفير العلاج لمحافظة قنا والأقصر، ونستقبل 140 ألف مريض إدمان كل عام".

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى: "نسبة التعاطى انخفضت عن عام 2014، ونسبة التعاطى فى الجهاز الإداري للدولة كانت 8% وانخفضت إلى نسبة 2%".