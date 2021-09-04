شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة التى تنطلق السبت المقبل، موضحة أن فريق العمل بالغرفة يضم أعضاء فريق مكافحة الغش الالكترونى وتتبع الصفحات والجروبات التى تروج للغش، إضافة إلى أعضاء للتواصل مع رؤساء اللجان، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات فى الإدارات والمديريات التعليمية للتواصل مع رؤساء اللجان ومدهم بأى مستلزمات تتعلق بسير لجان الامتحانات، وأيضا متابعة وصول كراسات الإجابة والأسئلة بشكل يومى إلى مقار لجان الامتحانات.

وتبدأ السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية، والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والإثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير، حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات، حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.